Immobiliare: Paterna (Sinergie), 'identità professionale porta a posizionamento sul mercato'

01 dicembre 2025 | 12.56
"C'è un elemento fondamentale che riguarda tutte le categorie professionali che hanno a che fare con l'elemento commerciale: la distrazione dovuta all'esigenza di vendere di più e fare più numeri nel breve periodo. Questo lascia poco spazio a lavorare sulla propria identità professionale e sul proprio posizionamento, elementi che vengono prima ancora del marketing e della comunicazione e che, di fatto, ci costringono, spesso, a partire dall'ultimo miglio di questo percorso, che è la vendita. Ecco che, invece, l'identità professionale, ossia tutti i processi messi all'interno delle nostre attività e capirne la finalità, porta al posizionamento sul mercato e sono elementi che devono trovare spazio di applicazione all'interno delle agenzie immobiliari, per poter produrre una filiera che abbia valore e che sia percepita come utile al mercato". Lo spiega Gerardo Paterna, organizzatore di Sinergie 2025, in occasione dell'ottava edizione dell'evento, l'expo immobiliare che guarda avanti: tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare, svoltasi a Milano. 

