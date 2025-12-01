circle x black
Immobiliare: Spiezia (Weunit), 'in un'era ai molto veloce, necessario che umanità resti centrale'

01 dicembre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Umanesimo e tecnologia sono temi assolutamente centrali. Ci troviamo nell'era dell'intelligenza artificiale, dove tutto corre veloce. Però, un tema che deve sempre restare centrale è l'umanità. La tecnologia deve essere vista come un acceleratore, ma ci sono concetti chiave come la relazione con le persone. Pertanto, abbiamo voluto portare a Sinergie 2025 concetti di umanità così importanti, per portare un esempio concreto di come bisogna vedere la tecnologia: un acceleratore per il business, ma dove rimane centrale il tema delle relazioni e del contatto umano". Così, Angelo Spiezia, amministratore delegato Weunit.IT, all'ottava edizione di Sinergie 2025, l'expo immobiliare che guarda avanti: tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare, svoltasi a Milano.

