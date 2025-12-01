Immobiliare: Zirnstein (Scenari immobiliari), 'Demografia cambia il mercato"

"Le principali tendenze che plasmeranno il mercato immobiliare italiano nei prossimi anni dipendono in buona parte dai cambiamenti sociali. Il cambiamento demografico e della struttura delle famiglie. Di una popolazione più longeva che invecchia meglio e che ha esigenze di diverso tipo". È quanto affermato da Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari immobiliari, in occasione dell'ottava edizione di Sinergie 2025, a Milano, l'expo immobiliare che guarda avanti attraverso le proposte di tecnologia, servizi e persone per leggere il futuro del settore immobiliare.