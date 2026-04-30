Imprese: Bissig (Growth Llc), 'vietato giocare in difesa: vantaggio nasce da talenti disruttivi'

"Il messaggio che vogliamo trasmettere con il nostro libro 'Talents Do It Better' è molto semplice: oggigiorno è pericoloso giocare in difesa con i talenti. Pertanto, se vogliamo veramente preparare il futuro, dobbiamo essere pronti a investire in quel tipo di talento che noi chiamiamo disruttivo, ovvero il talento capace di creare una realtà che non c'è ancora. Ciò è fondamentale per creare vantaggio competitivo". Lo ha detto Stephan Bissig, Founder Leader Growth Llc, all'evento di presentazione del libro 'Talents Do It Better' di Pasquale Frega, Stephan Bissig e Chris Howarth presso l'Iqos Embassy a Milano.