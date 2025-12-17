Imprese: Brondelli (Confagricoltura), 'Ambasciata primo anello di promozione Made in Italy'

"Confagricoltura crede molto nel ruolo delle nostre ambasciate nel mondo. l'Ambasciata è spesso la prima testa di ponte per la promozione dei nostri prodotti, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, nei paesi in cui si trovano. Negli ultimi dieci anni l'export dell'agroalimentare italiano è più che raddoppiato e sono sicuro che continuerà a crescere, nonostante le sfide che ci attendono siano molto difficili. Prima fra tutte quella della reciprocità con i paesi esteri che riversano in Europa prodotti coltivati senza le necessarie garanzie di sostenibilità sia sociale e ambientale". Lo dichiara Luca Brondelli, vicepresidente Confagricoltura, partecipando a Milano al panel 'Voce alle imprese' nell'ambito della Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese. La tavola rotonda è stata l'occasione per esaminare le strategie di sostegno all'export e il valore del dialogo tra imprese e istituzioni.