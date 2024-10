Imprese, Cattaneo: “Milano e Lombardia godono di grande prestigio all’estero”

“Il ruolo di locomotiva della Lombardia lo confermano i dati reali e lo conferma il prestigio di cui la Lombardia e Milano godono all'estero. Nelle tante occasioni di incontro che abbiamo con ministri, ambasciatori e autorità internazionali, tutti chiedono di venire a Milano, in Lombardia. Innanzitutto perché hanno chiaro la forza della nostra economia, della nostra impresa e in particolare la forza del nostro manifatturiero”. E’ quanto dichiarato da Raffaele Cattaneo, sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europa di Regione Lombardia, a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.