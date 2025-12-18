circle x black
Imprese: Corradini (Simest), 'Conferenza per l'export è momento di comunità del sistema Italia nel mondo'

18 dicembre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
"La giornata di oggi è estremamente importante: un momento di comunità del sistema Italia nel mondo a cui partecipano tutti ambasciatori italiani nel mondo, le agenzie istituzionali che supportano le imprese, le stesse imprese e le associazioni industriali, oltre alle istituzioni, con i ministri Tajani e Lollobrigida e il viceministro Valentini". Sono le parole di Regina Corradini d'Arienzo, amministratore delegato e direttore generale Simest, intervenuta oggi a Milano alla Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese.

