Imprese: Costantini (Cna), 'ambasciatori italiani preziosi per l'export'

"L'Italia ha delle eccellenti performance all'estero, ma possiamo fare molto di più. Gli ambasciatori hanno un ruolo molto importante, vivono la realtà estera e sono per questo capaci di dare i consigli giusti. Esportare non è facile, bisogna ascoltare chi vive, chi presidia quei luoghi per arrivare preparati". Lo ha detto Dario Costantini, presidente della Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, partecipando a Milano al panel 'Voce alle imprese', nel corso della terza Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, a Milano. La Conferenza ha permesso agli imprenditori italiani di riunirsi con oltre 150 titolari delle nostre Sedi diplomatiche.