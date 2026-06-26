Imprese: cresce l'impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per l'economia locale

333 milioni di euro investiti in tre anni, con un ritorno fino a 5,5 euro per ogni euro investito e il 90% del valore aggiunto generato che resta sul territorio. Oltre 400 dipendenti diretti e 275,6 milioni di euro di produzione attivata. Sono i dati emersi dalla terza edizione dello studio realizzato dal Mib Trieste School of Management sull'impatto dell'A Better Tomorrow Innovation Hub, l'impianto di produzione di Bat inaugurato a Trieste a giugno 2023. I risultati rispecchiano pienamente la filosofia e il modello Bat, strettamente legata al concetto di shared value, ossia di valore condiviso.