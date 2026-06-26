circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: cresce l'impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per l'economia locale

26 giugno 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

333 milioni di euro investiti in tre anni, con un ritorno fino a 5,5 euro per ogni euro investito e il 90% del valore aggiunto generato che resta sul territorio. Oltre 400 dipendenti diretti e 275,6 milioni di euro di produzione attivata. Sono i dati emersi dalla terza edizione dello studio realizzato dal Mib Trieste School of Management sull'impatto dell'A Better Tomorrow Innovation Hub, l'impianto di produzione di Bat inaugurato a Trieste a giugno 2023. I risultati rispecchiano pienamente la filosofia e il modello Bat, strettamente legata al concetto di shared value, ossia di valore condiviso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza