Imprese, Di Amato (Maire): “Grazie a disciplina finanziaria raggiunto utile record”

“È stato un anno straordinario di risultati eccellenti, con un approccio di disciplina finanziaria, che ha consentito di raggiungere un obiettivo dell'utile record. Oggi guardiamo al futuro per cercare di fare sempre di più e meglio”. Lo dichiara Fabrizio Di Amato, presidente di Maire, in occasione del Capital Market Day 2025 di Maire con il quale il Gruppo ha presentato i risultati del 2024 e gli obiettivi per il prossimo futuro alla business community nazionale ed internazionale riunita nell’head quarter milanese dell’azienda.