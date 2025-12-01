circle x black
Imprese, di Cunto (Euromilano): "promotore immobiliare deve immaginare il futuro"

01 dicembre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
"Il contesto in cui oggi il nostro Paese si trova è un contesto nel quale il promotore immobiliare deve avere una capacità di visione a lunghissima scadenza. Anche per il fatto che i tempi per realizzare i progetti non sono meno lunghi di venti anni, un lasso di tempo durante il quale possono verificarsi una serie di cicli economici imprevedibili". Sono le parole di Attilio di Cunto, amministratore delegato Euromilano, intervenuto a Milano all'ottava edizione di Sinergie 2025, l'expo immobiliare che propone tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare. 

