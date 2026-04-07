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Imprese: Filippi (Ama), 'con Open Fiber accordo che integra due realtà diverse'

07 aprile 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
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"L'accordo siglato con Open Fiber è molto importante: vede l'integrazione fra due realtà che operano in settori diversi, ma che attraverso l'innovazione digitale, hanno trovato un punto in comune da poter sviluppare. Rappresenta per noi un'evoluzione per realizzare nuove attività in un ambito che supporta tutte e due le società in una crescita complessiva e totale". Sono le parole di Alessandro Filippi, direttore generale Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali, commentando il recente accordo di collaborazione siglato per la prima volta con Open Fiber.

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