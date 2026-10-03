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Imprese, Gamberini (Legacoop): "Sistema cooperativo redistribuisce il valore aggiunto"

‘Competitività vuol dire innovare ma anche mantenere coesione sociale’

Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop - (foto Adnkronos)
Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop - (foto Adnkronos)
03 ottobre 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il modello cooperativo è un’infrastruttura economica del Paese proprio perché riesce a riequilibrare la società e a redistribuire il valore aggiunto. Lo fa anche e soprattutto nelle filiere del mondo agroalimentare, in tutto quello che definiamo la filiera del food”. Lo ha detto Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, durante l’evento 'La Lombardia di Coop' che si svolge a Milano fino al 4 ottobre. Il progetto vuole raccontare il rapporto con il territorio che va oltre la presenza commerciale della Cooperativa e dei suoi punti vendita. “Oggi competitività vuol dire tenere assieme la capacità di innovare e quella di mantenere la coesione sociale, la possibilità di far crescere tutti i territori - prosegue Gamberini - Il modello cooperativo riesce, attraverso la sua azione nell’organizzazione delle filiere, a garantire dal piccolo produttore agricolo al consumatore, che ritrova nel supermercato la convenienza ma anche la qualità. È un patto che trova soddisfazione da parte di tutti, una distribuzione del valore aggiunto che all’interno della filiera dà soddisfazione a tutti gli attori”.

“Il modello cooperativo riesce quindi a produrre innovazione, ma anche e soprattutto una redistribuzione del valore che è un po’ diversa dall’economia puramente estrattiva che spesso il privato riesce a produrre. La Lombardia è una parte fondamentale del sistema cooperativo. Non è solo il luogo dove è nata la cooperazione italiana 140 anni fa, ma è ancora oggi un territorio con una densità cooperativa fra le più alte del Paese. Penso che un terzo dei cittadini lombardi sia socio di una cooperativa e questo è indicativo del peso e della capacità del modello cooperativo di permeare la società. Un modello che riesce più facilmente a ridurre le disuguaglianze e che, nel sociale, nel consumo e nella produzione dei servizi, è un elemento qualificante anche della società lombarda”, conclude Gamberini.

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cooperativa sistema cooperativo valore aggiunto filiera agroalimentare
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