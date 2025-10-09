Imprese, Ghezzi: "Tutti i dati dell'imprenditore sullo smartphone con un clic"

Essere sempre più vicini e di supporto alle imprese. Lo ha ribadito Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, a margine della presentazione di "Camera del futuro", il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale messo a punto con la società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane. "L'intento del sistema camerale è proprio questo. Avendo InfoCamere, che è la società di digitale e di innovazione, presentiamo i nuovi servizi, sempre più innovativi ma, soprattutto, rivolti alle imprese. Oggi siamo in grado, grazie alle nuove tecnologie, di portare direttamente sullo smartphone dell'imprenditore tutti i dati che lo riguardano nell'iscrizione al registro delle imprese, quindi il suo certificato, la sua visura, il suo bilancio ed è fantastico vedere come questi imprenditori hanno reagito a questa novità. Oggi più di 3 milioni sono gli imprenditori che utilizzano appunto Impresa Italia, questa è l'app che abbiamo creato, e con un clic possono prendere il proprio bilancio, addirittura in tre lingue: francese, tedesco, inglese e, ovviamente, in italiano, e spedirlo via whatsapp ai propri clienti, ai propri fornitori, facendo sì che ci sia un'immediatezza in quelli che prima erano passaggi burocratici estremamente lenti e che comportavano l'utilizzo della carta.