Imprese: Gola (Open Fiber), 'infrastruttura in fibra per raccolta rifiuti Ama'

"Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità". Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, uno dei principali operatori Ftth (Fiber to the home) in Italia, commentando il primo accordo di collaborazione siglato con Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali.