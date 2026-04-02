Imprese, Guidesi (Regione Lombardia): "Sinergia pubblico-privato rafforza produttività"

Per le istituzioni e le aziende locali "momenti di dialogo sono fondamentali. Come Regione ci si pone l'obiettivo di aiutare le aziende, il lavoro e l'occupazione e per farlo è necessario conoscere i loro problemi, le esigenze e le proposte. È un gioco di squadra pubblico-privato" volto a per rafforzare il sistema economico e produttivo regionale, "che ha una valenza non solo economica, ma anche sociale e culturale, perché pienamente integrato con la nostra comunità". Sono le dichiarazioni di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, in visita presso le realtà d'impresa che hanno aderito al bando per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali promosso dalla Regione nell'ambito del programma del Fondo europeo di sviluppo regionale. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione, parte del Pr Fesr 2021-2027 (Programma regionale lombardo del Fondo europeo di sviluppo regionale), supera i 32 milioni di euro.