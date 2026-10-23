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Imprese, il fattore umano come risorsa per le persone e la società

Il 4 novembre a Roma, istituzioni, imprese, Terzo Settore e media a confronto con I3C sul valore dell’ascolto nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale.

Imprese, il fattore umano come risorsa per le persone e la società
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23 ottobre 2026 | 12.52
Cristiano Camera
LETTURA: 3 minuti

Come trasformare la qualità delle relazioni in una risorsa per le persone, le imprese e la società? È solo uno degli interrogativi al centro della conferenza 'Fattore umano – Counselling, Coesione Sociale e Qualità della Formazione', in programma mercoledì 4 novembre a Roma, alle 16 a Villa Altieri. Ideata e progettata da I3C – Istituto Counselling Centrato sul Cliente, diretto da Francesca Coddetta, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, la conferenza segna il lancio nazionale dell’Istituto; un evento realizzato in collaborazione con Giove Creativa. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Tiziana Biolghini, consigliera di Roma Capitale e consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale delegata alle Pari opportunità, Politiche sociali, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione.

Dalla formazione al lavoro, dalle politiche sociali al dialogo tra culture: il confronto metterà a fuoco il ruolo delle competenze relazionali e dell’ascolto professionale nei processi di sviluppo e coesione. Al centro, la capacità di riconoscere i bisogni delle persone e tradurli in risposte nei contesti educativi, professionali, organizzativi e comunitari. Tra le partecipazioni quelle di Riccardo Rigillo, capo di Gabinetto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Monica Cecchi, vicepresidente della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco (Tbc); Carla Fermariello, presidente della XI Commissione capitolina permanente Scuola; Linda Meleo, consigliera di Roma Capitale, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle 2050 nell’Assemblea Capitolina e vicepresidente della Commissione capitolina Mobilità; Augusto Gregori, vicepresidente del Municipio Roma IX Eur.

A portare il contributo del mondo professionale, dell’impresa e del Terzo Settore saranno Marco Deriu, presidente del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (Cncp); Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma; Simona Petrozzi, presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma; Loredana Macchietti Minà, giornalista e presidente della Fondazione Gianni Minà; Manuela Olivieri Mennea, avvocata e presidente della Fondazione Pietro Mennea; Valentina Fabbri, presidente di Programma Integra; Volha Marozava, presidente di Donne for Peace Aps; Salvo Messina, già presidente e fondatore di Solco S.r.l. Interverrà inoltre Stefano Galieni, responsabile nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, insieme a molte altre significative rappresentanze del panorama della formazione, dell’impresa e dei media.

Per I3C interverranno la direttrice Francesca Coddetta e i direttori onorari Gianni Sulprizio e Silvia Spaziani. "Mettere la persona al centro non è per noi uno slogan, ma una scelta quotidiana di presenza e di ascolto autentico", ha sottolineato la Coddetta. "Credo profondamente – prosegue – che quando offriamo alle persone uno spazio sicuro e privo di giudizio, esse trovino dentro di sé la forza e le risorse per comprendere la propria esperienza, superare le conflittualità e crescere. I3C nasce proprio con l’intenzione di portare l’etica dell’ascolto rogersiano e la qualità della relazione nei luoghi dove la vita accade ogni giorno: nelle scuole, nelle istituzioni, nelle aziende e nelle comunità". Quattro, infatti, gli ambiti del confronto: politiche sociali e reti territoriali; lavoro e clima organizzativo; diritti, dialogo interculturale e costruzione di pace; qualità della formazione, etica e corretta informazione.

Gli esperti, in particolare, approfondiranno il valore dell’ascolto nei percorsi di rafforzamento della fiducia e dell’autonomia, anche in concomitanza di esperienze critiche, come disoccupazione, guerra e migrazione forzata, nel rispetto dei confini professionali e senza sostituire gli interventi specialistici di cura. A dare concretezza a questo percorso saranno le testimonianze raccolte dall’Istituto e dalla rete di Donne for Peace Aps: donne rifugiate in Italia condivideranno con i partecipanti storie di resilienza e ripartenza. Quella lanciata da I3C diviene una sfida aperta: contribuire a fare dell’ascolto una cultura condivisa, della valorizzazione del fattore umano una responsabilità collettiva.

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