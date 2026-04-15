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Imprese: l'Ai accelera la trasformazione della relazione tra persone e tecnologia

15 aprile 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
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Il rapido sviluppo tecnologico e il suo impatto sul mondo del lavoro stanno trasformando in profondità la relazione tra persone e tecnologia all'interno delle aziende. È attorno a questa consapevolezza che si è sviluppato il Forum IT & Intelligence 2026 di Comunicazione Italiana, l'appuntamento annuale dedicato all'IT e alle nuove intelligenze digitali, ospitato da Assolombarda a Milano. L'evento ha rappresentato un momento di confronto tra alcuni dei principali player del settore, oltre che un'occasione di networking e di scambio di idee e conoscenze.

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