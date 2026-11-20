Senza produttività non c'è crescita e senza managerialità è difficile aumentare la produttività. E' il messaggio lanciato questa mattina da Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, nel corso della 108ª Assemblea nazionale, che ha riunito oltre 200 manager provenienti da tutta Italia presso gli spazi dell'Enterprise Hotel di Milano. Al centro dell'incontro, dal titolo 'L'associazione che pensa. Da sindacato del contratto a sindacato del sapere', le sfide per crescita economica, dell'intelligenza artificiale e dell'evoluzione della rappresentanza manageriale.

“La Legge di Bilancio 2027 - ha sottolineato Marco Ballarè, presidente Manageritalia - mantiene la necessaria prudenza sui conti pubblici, ma non fa nulla per rilanciare crescita e produttività. All'Italia non servono soltanto risorse da distribuire, ma scelte capaci di creare nuova ricchezza. “Tra il 2019 e il 2025, infatti, l'economia italiana è cresciuta mediamente dell'1% annuo, mentre la produttività per ora lavorata è diminuita dello 0,3%. Un divario che impone di intervenire sulla capacità del sistema Italia di generare valore, non soltanto nuova occupazione. La produttività non cresce per decreto e neppure acquistando un nuovo software. Cresce quando capitale, tecnologia e competenze vengono organizzati al meglio. Ed è esattamente questo il compito dei manager”. Un concreto richiamando la responsabilità del management nel trasformare gli investimenti tecnologici in innovazione organizzativa, competenze e competitività per le imprese e l’intero sistema Paese”.

Tre le priorità indicate da Manageritalia per la manovra economica: introdurre incentivi strutturali per favorire l'ingresso di manager e alte professionalità nelle PMI facendo tesoro di alcune iniziative a livello regionale; superare la logica degli incentivi a pioggia, concentrando le risorse per digitalizzazione, tecnologia e intelligenza artificiale sulle imprese innovative e capaci di produrre risultati concretamente misurabili; sostenere la crescita dimensionale delle aziende attraverso aggregazioni, capitalizzazioni ed una maggiore internazionalizzazione. Criticità anche sul fronte fiscale e previdenziale. Per Manageritalia, l'intervento sull'Irpef resta parziale e temporaneo, mentre la stretta sulla rivalutazione delle pensioni rischia di indebolire ulteriormente la fiducia nel sistema previdenziale e ridurre il potere d’acquisto dei dirigenti in pensione. Necessario anche intervenire sul fiscal drag e rafforzare il contrasto all'evasione con un’azione decisa per recuperare risorse da mettere a disposizione dei servizi e della crescita.

Dalla crescita economica al futuro della rappresentanza. Su questo secondo fronte si è incentrato l'intervento di Carlo A. Carnevale Maffè, docente di Strategia aziendale presso l'Università Bocconi e SDA Bocconi School of Management, che ha delineato il passaggio da un'associazione prevalentemente orientata alla 'tutela contrattuale e ai servizi' a una 'associazione cognitiva', capace di valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze degli oltre 47mila manager e alte professionalità del terziario, riunite in Manageritalia. “Il futuro della rappresentanza manageriale - ha sottolineato Carnevale Maffè - non può fermarsi alla tutela del contratto, ma deve estendersi alla valorizzazione del sapere. Nell’era dell’intelligenza artificiale, il vero patrimonio competitivo è la conoscenza che i manager hanno costruito attraverso l’esperienza. La sfida è trasformare questo capitale individuale in un’intelligenza collettiva, condivisa e tutelata, capace di generare valore per le imprese e per l’intero sistema economico. Dobbiamo passare dalla rappresentanza degli interessi alla rappresentanza dell’intelligenza”.

In un'economia trasformata dall'intelligenza artificiale, il vero valore competitivo non risiede soltanto nelle tecnologie, sempre più accessibili, ma nella conoscenza professionale, contestuale e validata che permette di utilizzarle efficacemente. Da qui la proposta di trasformare il sapere manageriale in un patrimonio collettivo codificato, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale e agenti software, mantenendone la titolarità in capo all'associazione e ai suoi iscritti, con diritti d'uso trasferibili tra imprese.

Dal sindacato del contratto al sindacato del sapere: una nuova prospettiva per la rappresentanza manageriale, chiamata non soltanto a tutelare redditi e diritti, ma anche ad aggregare competenze, generare conoscenza condivisa e contribuire concretamente alla crescita delle imprese e del Paese. La giornata proseguirà all'insegna della valorizzazione del talento e delle competenze con il 'Premio eccellenza 2026', il riconoscimento nato nel 2000 e ideato da Manageritalia, Confcommercio e CFMT, giunto alla sua XI edizione. Alle ore 20, al Teatro Dal Verme di Milano, saranno celebrate undici storie di successo, innovazione e trasformazione: esempi concreti di come visione, competenze e leadership possano generare valore per le imprese, le persone e la società. Protagonisti della serata saranno 6 manager, di cui 3 under 50, 3 imprese e 2 protagonisti della formazione, che si sono distinti nell'ultimo biennio per la capacità di innovare, guidare il cambiamento e contribuire allo sviluppo del sistema produttivo italiano.