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Imprese, nasce a Roma la community di professionisti Millionaire Club Roma

L'imprenditrice Paola Rina Cocco, presidente del Millionaire Club Roma (Millionaire Club Roma)
L'imprenditrice Paola Rina Cocco, presidente del Millionaire Club Roma (Millionaire Club Roma)
02 ottobre 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
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Un luogo in cui imprenditori e professionisti possano incontrarsi, confrontarsi e generare nuove opportunità. Con questo obiettivo nasce il Millionaire Club Roma, nuovo progetto della storica rivista dedicata all'imprenditoria. Il club si propone come una comunità selezionata e attiva, con l'obiettivo di mettere in rete il patrimonio di imprese, competenze e relazioni della capitale. A guidarlo l'imprenditrice Paola Rina Cocco, amministratore delegato di 3C Aedificatoria, azienda attiva nel settore delle costruzioni.

A Roma "un patrimonio straordinario di imprese"

"Roma ha un patrimonio straordinario di imprese, competenze, professionisti e relazioni. Il nostro compito sarà metterlo in connessione, creando occasioni concrete di crescita. Non vogliamo essere solo un luogo dove fare networking: vogliamo costruire una comunità in cui le relazioni possano trasformarsi in collaborazioni, nuovi progetti e scambio di competenze" ha affermato Paola Rina Cocco. Le attività prevedono incontri periodici, momenti di formazione, testimonianze di grandi imprenditori e protagonisti del mondo economico e istituzionale, oltre a sessioni di business e connessione mirate tra i membri.

Una casa per gli imprenditori

"Soprattutto vogliamo portare a Roma lo spirito che Millionaire rappresenta da oltre trent'anni: raccontare chi fa impresa, ispirare chi vuole crescere e mettere le persone nelle condizioni di costruire qualcosa di nuovo. Il Club di Roma vuole diventare così una casa degli imprenditori, un luogo dove non conta chi conosci, ma quello che possiamo costruire insieme" ha aggiunto la presidente. A dare forma al primo appuntamento del club sono state le voci di alcuni protagonisti del mondo delle imprese. Savino Novelli, amministratore unico di Novelli Group e presidente della rivista Millionaire, ha portato il riconoscimento ufficiale della testata da cui il progetto trae origine, sancendo il legame tra il club e la sua matrice editoriale.

Dopo l'introduzione di Novelli, sono intervenuti Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Alberto Leonardis, presidente del Gruppo SAE, tra i principali gruppi editoriali del Paese e Angelo Jannone, già colonnello dei Carabinieri, oggi manager e saggista. Tre percorsi diversi, accomunati dai valori su cui il club intende costruire la propria identità, che si ispira alla storia della rivista. La missione di Millionaire è, infatti, rendere l'imprenditoria accessibile a tutti: giovani, aspiranti founder, figure professionali con un percorso già avviato e persone che vogliono reinventarsi. Il magazine si distingue per un approccio pratico, motivazionale e orientato al "come fare", collocandosi in uno spazio editoriale a metà tra la divulgazione economica e la guida operativa.

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