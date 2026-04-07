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Imprese, Parasecolo (Open Fiber): "Accordo con Ama strategico per innovazione"

"Fibra ottica abilita servizi ad alta capacità e contribuisce a monitoraggio territorio"

Francesca Parasecolo
Francesca Parasecolo
07 aprile 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'accordo siglato con Ama è strategico e importante per la valorizzazione di tutto ciò che abbiamo sviluppato in questi anni, un'infrastruttura in fibra ottica che può abilitare servizi innovativi di valore e lo sviluppo del territorio stesso”. Lo ha detto Francesca Parasecolo, responsabile network engineering Open Fiber, in occasione dell’accordo di collaborazione siglato dall’azienda con Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali.

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“Pensiamo alla piattaforma di Digital Twin che abbiamo sviluppato in questi anni, grazie alla quale possiamo avere la rappresentazione digitale di tutto il territorio. Essa può rappresentare un ecosistema utile per lo sviluppo di servizi come quelli che ha sviluppato Ama e che ha messo a disposizione del territorio di Roma - spiega - La fibra ottica non solo porta e abilita servizi ad altissima capacità ma può essere anche un grande ‘sensore’ per il monitoraggio del territorio, un sistema per raccogliere dati sulla base dei quali si possono poi sviluppare servizi utili per il controllo del territorio stesso”.

Grazie all’accordo si potrà avere “l'integrazione tra gli asset sviluppati da Open Fiber in questi dieci anni e quelli di Ama, che porterà ad un miglior controllo del territorio, grazie a fibra, sensori, piattaforme di monitoraggio e digitalizzazione, ossia la piattaforma Real City di Open Fiber e il sistema Ucronia per Ama”.

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