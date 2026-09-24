Imprese, presentazione Confedra già in overbooking, superate le 100 persone

La presentazione ufficiale di Confedra - Confederazione Nazionale Imprese italiane, in programma il 30 settembre a Milano, è già in overbooking. Le richieste di partecipazione hanno superato la capienza prevista di 100 persone. Una decisa risposta da parte di imprenditori, professionisti e rappresentanti del sistema economico. Costituita il 20 luglio 2026, Confedra si presenterà ufficialmente illustrando il proprio consiglio direttivo, la visione e gli obiettivi per il periodo 2026-2030, insieme al sistema di servizi, competenze e sportelli specialistici destinati alle imprese associate.

Ad aprire i lavori sarà Mario Cesaroni, presidente di Confedra. Seguiranno i saluti di Alberto Beretta, presidente di Fondazione Atm, e gli interventi previsti dal programma con esponenti delle istituzioni, delle imprese, delle professioni e del mondo universitario. La conferenza sarà moderata da Agostino Marotta, direttore di Gazzetta di Milano.

Nel corso dell'incontro saranno presentate le principali aree attraverso le quali Confedra intende supportare lo sviluppo e la competitività delle aziende, come il Consorzio Acquisti, il Desk Internazionalizzazione, i servizi di Finanza & Family Office, la formazione finanziata e gli sportelli specialistici dedicati a sicurezza e affari legali. Ampio spazio sarà inoltre dedicato a intelligenza artificiale e robotizzazione, AI Act, cybersecurity, asset digitali, finanza straordinaria e operazioni di M&A.

"L’overbooking registrato ancora prima della nostra presentazione ufficiale rappresenta per noi un segnale importante. Le imprese hanno bisogno di occasioni concrete nelle quali incontrarsi, confrontarsi, sviluppare relazioni e trovare competenze in grado di accompagnarne la crescita. Confedra nasce con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di questo sistema", afferma il presidente della confederazione, Mario Cesaroni.

La serata si concluderà con un momento di networking, durante il quale i partecipanti potranno incontrare i responsabili delle diverse aree e degli sportelli Confedra, approfondendo servizi, progetti e possibili opportunità di collaborazione. "Il futuro delle imprese italiane si costruisce insieme" è il messaggio scelto da Confedra per accompagnare la propria presentazione ufficiale. Il primo risultato arriva già dalle adesioni: la capienza di 100 partecipanti è stata superata e l’appuntamento milanese del 30 settembre registra l’overbooking.