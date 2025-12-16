Imprese: scrittore pubblicitario Iabichino, 'Magis ha i valori di Agsm Aim'

"Magis è un nuovo brand che si porta dietro tutto il carattere identitario di Agsm Aim. Quindi non solo i valori e i tratti di personalità, ma anche stilisticamente si porta dietro con un nuovo pittogramma, una nuova brand identity sicuramente stilistica". Così Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario, direttore creativo e fondatore dell'Osservatorio Civic Brands con Ipsos, intervenuto a Verona durante la presentazione del nuovo brand Magis. Iabichino ha trasformato l'eredità dei due acronimi Agsm e Aim in un sistema narrativo e visivo coerente con i valori del Gruppo.