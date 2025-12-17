circle x black
Imprese: Squinzi (Assolombarda), 'Ambasciatori chiave per competitività e diplomazia'

17 dicembre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È assolutamente strategico il ruolo degli ambasciatori. Sta rendendo le aziende che vanno all'estero sempre più competitive e presenti sui mercati internazionali. Il supporto che ci danno le strutture Paese all'estero è diventato fondamentale per un discorso di diplomazia economica e politica, due aspetti che devono collaborare insieme per rendere il nostro Paese sempre più efficiente nel percorso di internazionalizzazione". Lo ha detto Veronica Squinzi, vicepresidente Assolombarda con delega all'internazionalizzazione, intervenendo a Milano alla Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese nel corso del panel 'Voce alle imprese'. La Conferenza è stata una preziosa occasione di incontro tra gli imprenditori italiani e gli ambasciatori all'estero.

in Evidenza