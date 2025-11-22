Imprese, Urso: "Transizione 5.0? E' stato dipinto come brutto anatroccolo"

"Abbiamo messo a disposizione" delle imprese Transizione 5.0, "anche quando dovevamo contrastare noi e loro insieme la campagna di disinformazione che proseguiva martellante, per mesi, per far apparire quello strumento non confacente alle nostre imprese". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in videocollegamento al Forum della distribuzione moderna 2025 a Milano.

"Lo hanno dipinto come il brutto anatroccolo che tutti dovevano rifuggire e che non serviva a nessuno, salvo poi oggi scoprire improvvisamente che quel brutto anatroccolo era incompreso, era uno straordinario, ineguagliabile cigno che tutti vogliono accanto, che tutti vogliono utilizzare", conclude.