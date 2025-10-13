circle x black
Innovazione, Dal Pozzo (Cntc), 'formazione digitale importante per imprenditori'

13 ottobre 2025 | 06.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Dobbiamo rilevare che la formazione non serve solo alle persone dell'organizzazione, ma anche agli imprenditori. Stiamo vivendo una transizione epocale con l'introduzione di una tecnologia dirompente come l'intelligenza artificiale generativa". Sono le parole di Gianni Dal Pozzo, presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (Cntc) di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, durante la presentazione della nuova edizione di Digitalmeet, il festival italiano sull'alfabetizzazione digitale.

