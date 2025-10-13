circle x black
Ucraina: "Blackout dopo attacchi Russia". Trump: "Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve"

Kiev denuncia interruzioni di corrente in almeno sette regioni

Soldato ucraino (Afp)
13 ottobre 2025 | 10.20
Redazione Adnkronos
Blackout in almeno sette regioni in Ucraina a causa degli attacchi russi contro la rete energetica. Il ministero dell'Energia di Kiev ha riferito in un comunicato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica nel Paese. "A causa della difficile situazione del sistema energetico causata dai raid russi - ha scritto - questa mattina sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni di Kharkiv, Sumy, Poltava, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia (per l'industria) e Kirovograd".

Trump: "Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve"

''Se questa guerra non si risolve potrei inviare Tomahawk'' a Kiev, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Israele. "Vogliono che i Tomahawk siano puntati nella loro direzione? Non credo'', ha affermato Trump riferendosi ai russi. ''Penso che potrei parlarne con la Russia. L'ho detto al presidente Zelensky'', ha aggiunto il presidente Usa con riferimento agli ultimi colloqui telefonici avuti con il presidente ucraino.

''Poiché i Tomahawk rappresentano un nuovo passo avanti nell'aggressione potrei dire: guardate, se questa guerra non si risolve, potrei inviare dei Tomahawk", ha concluso Trump.

