Innovazione, informatico Sperduti: "Ai sempre più presente in ambito formativo"

durante la presentazione della tredicesima edizione di Digitalmeet

Innovazione, informatico Sperduti:
13 ottobre 2025 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'evoluzione digitale è molto veloce. In ambito formativo l'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più importante con potenzialità, ma anche criticità". Così Alessandro Sperduti, professore di informatica presso l'università di Padova, Direttore del Centro Augmented Intelligence Fondazione Bruno Kessler - durante la presentazione della 13° edizione di Digitalmeet che si terrà dal 20 al 25 ottobre. Si tratta del più grande festival nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione.

Sull’intelligenza artificiale Sperduti ha spiegato: “Da una parte i modelli di linguaggio naturale possono potenziare le capacità dei discenti di reperire informazioni rapidamente, dall’altra c’è il bisogno di pensiero critico per valutare questi modelli. Affidarsi esclusivamente al loro output senza avere un focus critico può diventare pericoloso. Sviluppare questo tipo di pensiero è fondamentale”.

