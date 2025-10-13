circle x black
Innovazione, senatore De Poli, 'aumenta produzione in aziende digitalizzate'

13 ottobre 2025 | 06.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Siamo giunti alla 13° edizione del Digitalmeet e abbiamo fatto passi avanti sulla digitalizzazione. Dobbiamo lavorare molto sulla conoscenza e sull'alfabetizzazione perché siamo ancora al 25° posto nell'indice Desi. Questo è un aspetto fondamentale per far crescere il nostro Paese nel contesto sociale ed economico". Queste le parole del senatore questore, Antonio De Poli, in occasione della presentazione del Digitalmeet 2025, il più grande festival nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione. 

