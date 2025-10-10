circle x black
Cerca nel sito
 

Innovazione, senatore De Poli: "Bisogna lavorare su conoscenza e alfabetizzazione"

“Nelle aziende digitalizzate si evidenzia un aumento del contesto produttivo”

Antonio De Poli
Antonio De Poli
10 ottobre 2025 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo giunti alla 13° edizione del Digitalmeet e abbiamo fatto passi avanti sulla digitalizzazione. Dobbiamo lavorare molto sulla conoscenza e sull’alfabetizzazione perché siamo ancora al 25° posto nell’indice Desi. Questo è un aspetto fondamentale per far crescere il nostro Paese nel contesto sociale ed economico”. Queste le parole del senatore questore, Antonio De Poli, in occasione della presentazione del Digitalmeet 2025, il più grande festival nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione. Per l’occasione è stata presentata una ricerca di InfoCamere che analizza quanti creator hanno fatto il “salto” e sono diventati imprenditori.

“Dalla ricerca si vede che, dove ci sono delle aziende che sono digitalizzate, c'è un aumento del contesto produttivo. Questo significa che dobbiamo mantenere i nostri cervelli all'interno della nostra nazione. È un aspetto fondamentale sia per i giovani sia per ognuno di noi” conclude De Poli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
innovazione digitalizzazione alfabetizzazione indice Desi
Vedi anche
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza