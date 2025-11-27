circle x black
Innovazione, sindaco Biondi: "Vogliamo fare dell'Aquila un grande hub di competenze"

"La città sta vivendo la ripartenza con grande coraggio sui temi di innovazione"

Pierluigi Biondi
Pierluigi Biondi
27 novembre 2025 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vogliamo fare dell'Aquila un grande hub di competenze in maniera tale che non soltanto potremmo essere in grado di attrarre ancora più imprese, ancora più aziende che si occupano di innovazione, ma soprattutto per costruire quelle opportunità che servono a invertire il percorso di spopolamento delle aree interne, di cui l'Aquila è uno degli esempi principali". Così Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, intervenendo alla convention organizzata da Cto Italy a Roma, dal titolo ‘La Ripartenza’

Il sindaco ha sottolineato come la città, duramente colpita dal terremoto del 2009, stia oggi costruendo un nuovo modello di sviluppo fondato su conoscenza, ricerca e investimenti mirati. "L’Aquila sta vivendo la ripartenza con grande consapevolezza, con grande forza e anche con grande coraggio sui temi dell'innovazione. Noi puntiamo molto su questi argomenti, abbiamo dei luoghi di formazione fondamentali, penso alle nostre due università, ai laboratori del Gran Sasso, a tutto il mondo dell'alta formazione artistica e musicale in cui l'innovazione recita un ruolo fondamentale".

Tra i progetti che stanno contribuendo a questo percorso, Biondi cita anche l’arrivo di nuove realtà tecnologiche sul territorio. Brightstar investirà oltre tre milioni di euro in tre anni per creare un Centro di Competenza di Innovazione Tecnologica Strategica “Grazie all’investimento di Brightstar ci sarà un insediamento rivolto soprattutto ai giovani – conclude – si partirà con 15 unità di persone con alta formazione che potranno mettersi in gioco e invertire quella narrazione che vuole che le opportunità in questo segmento produttivo si possano trovare soltanto nei grandi hub metropolitani”.

