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Intersections 2026, Diana (Accenture Song): "I creator devono generare cultura e connessione con i valori dei brand"

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29 ottobre 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
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"Dall'influencer marketing si è arrivati a un modello di creator economy, capace di instaurare maggiore affinità tra i brand e i creator. Non si tratta più di cercare il testimonial che possa portare il maggior numero di follower, ma individuare chi sia in grado di costruire una connessione forte con i valori del marchio. Per le aziende è un'opportunità straordinaria perchè possono andare oltre i numeri e puntare sull'affinità culturale". Lo ha dichiarato Alessandro Diana, responsabile di Accenture Song per l'Italia, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.

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