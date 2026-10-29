Intersections 2026, Diana (Accenture Song): "I creator devono generare cultura e connessione con i valori dei brand"

"Dall'influencer marketing si è arrivati a un modello di creator economy, capace di instaurare maggiore affinità tra i brand e i creator. Non si tratta più di cercare il testimonial che possa portare il maggior numero di follower, ma individuare chi sia in grado di costruire una connessione forte con i valori del marchio. Per le aziende è un'opportunità straordinaria perchè possono andare oltre i numeri e puntare sull'affinità culturale". Lo ha dichiarato Alessandro Diana, responsabile di Accenture Song per l'Italia, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.