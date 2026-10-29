Intersections 2026, Telloni (Havas Health Network Italia): "AI? Il rischio è l'appiattimento nelle strategie di comunicazione"

"Il contributo umano resta fondamentale per rendere i risultati unici e distintivi. In una gara con un cliente farmaceutico, due agenzie concorrenti hanno presentato la stessa strategia e lo stesso copy, dimostrando come affidarsi esclusivamente all'intelligenza artificiale possa portare a risultati identici. La vera distintività è comunicare valore". Così Simone Andrea Telloni, CEO di Havas Health Network Italia, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.