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Intersections 2026, Telloni (Havas Health Network Italia): "AI? Il rischio è l'appiattimento nelle strategie di comunicazione"

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29 ottobre 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
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"Il contributo umano resta fondamentale per rendere i risultati unici e distintivi. In una gara con un cliente farmaceutico, due agenzie concorrenti hanno presentato la stessa strategia e lo stesso copy, dimostrando come affidarsi esclusivamente all'intelligenza artificiale possa portare a risultati identici. La vera distintività è comunicare valore". Così Simone Andrea Telloni, CEO di Havas Health Network Italia, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, all'Allianz MiCo di Milano.

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