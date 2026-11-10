A quanto apprende AdnKronos è attesa nelle prossime ore la pubblicazione del prospetto - su cui la Consob ha dato l'ok - relativo all'Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena. Nell'ambito dell'operazione, dal controvalore complessivo indicato in 34,3 miliardi di euro, il gruppo guidato da Intesa punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama bancario europeo e la propria presenza sul mercato italiano, dando vita a uno dei principali operatori finanziari del continente.

Al centro dell'offerta c'è un progetto di aggregazione industriale che, secondo quanto illustrato da Intesa Sanpaolo, consentirebbe di creare un gruppo più competitivo, diversificato e in grado di affrontare le trasformazioni del settore bancario, a partire dagli investimenti tecnologici, dalla digitalizzazione e dalla crescente concorrenza dei nuovi operatori. L'operazione coinvolge diverse aree di attività: Wealth Management, Protection & Advisory, Corporate & Investment Banking, Retail & Commercial Banking e Consumer Finance. La complementarità dei modelli di business di Intesa Sanpaolo, Mps e Mediobanca rappresenterebbe, nelle intenzioni del gruppo offerente, una leva per ampliare l'offerta alla clientela, rafforzare le competenze specialistiche e aumentare la redditività.

Il piano prevede il raggiungimento di utili consolidati superiori a 16 miliardi di euro nel 2029, accompagnati da una politica di distribuzione agli azionisti elevata e sostenibile, attraverso dividendi in contanti e programmi di riacquisto di azioni proprie. Particolarmente rilevanti le sinergie attese a regime, stimate complessivamente in circa 2,9 miliardi di euro annui ante imposte entro il 2029. Di questi, circa 1,5 miliardi deriverebbero dalla riduzione dei costi, grazie alle economie di scala e all'estensione della piattaforma tecnologica cloud-native Isytech di Intesa Sanpaolo al perimetro di Mps. Altri 1,4 miliardi arriverebbero dalle sinergie di ricavo, attraverso l'integrazione delle fabbriche prodotto, il rafforzamento delle reti distributive e l'ampliamento della base clienti.

I costi di integrazione una tantum sono stimati in circa 2,1 miliardi di euro ante imposte, pari a 1,4 miliardi al netto dell'effetto fiscale. Un elemento centrale del progetto riguarda l'accordo vincolante raggiunto con Unipol Assicurazioni per la cessione per cassa di un'entità bancaria comprendente il marchio Mps, circa 635 filiali, con le relative attività e passività, e la maggior parte delle strutture centrali della banca senese necessarie a garantirne l'operatività autonoma. L'intesa rientra nella strategia di gestione preventiva delle questioni antitrust. Il perimetro che rimarrebbe in capo a Intesa Sanpaolo rappresenterebbe circa l'80% del risultato netto 2025 di Mps e Mediobanca.

Sulla base dei dati al 31 dicembre 2025 e considerando già perfezionato l'accordo con Unipol, la nuova entità aggregata avrebbe registrato proventi operativi netti per 33 miliardi di euro e un risultato netto di 11,3 miliardi. Le attività finanziarie della clientela ammonterebbero a 1.712 miliardi di euro, di cui 711 miliardi di raccolta diretta bancaria e 988 miliardi di raccolta indiretta. Il risparmio gestito si attesterebbe a 649 miliardi, mentre gli impieghi alla clientela raggiungerebbero quota 526 miliardi di euro.

Il gruppo potrebbe inoltre contare su circa 20 milioni di clienti in Italia e su una rete internazionale di supporto alla clientela corporate presente in 24 Paesi. Sul fronte del Wealth Management, le attività finanziarie della clientela sono previste in crescita fino a circa 2.000 miliardi di euro nel 2029, rispetto ai circa 1.700 miliardi pro forma al 31 dicembre 2025. La rete distributiva supererebbe i 9.000 private banker e consulenti finanziari, con il contributo di Mediobanca nel segmento della clientela High Net Worth.

L'integrazione tra le attività di Imi Corporate & Investment Banking e Mediobanca punta inoltre a creare un importante operatore europeo nell'investment banking. Nel credito al consumo, invece, l'obiettivo è consolidare la leadership italiana attraverso un'offerta integrata tra fabbriche prodotto e canali distributivi. Tra gli obiettivi finanziari figura anche il mantenimento di un Cet1 ratio superiore al 14% nel 2029, indicatore della solidità patrimoniale del gruppo. Intesa Sanpaolo sottolinea inoltre la possibilità di realizzare l'integrazione senza ricadute sociali. Le nuove assunzioni previste dovrebbero assorbire gli esodi volontari ipotizzati, favorendo il ricambio generazionale e creando nuove opportunità di crescita professionale per le persone del gruppo.

L'operazione, secondo la strategia delineata dall'istituto, consentirebbe anche di valorizzare gli investimenti già realizzati sul fronte tecnologico, in particolare nel cloud, nella digitalizzazione e nell'automazione dei processi, estendendone i benefici a una base clienti più ampia.

A seguito del perfezionamento dell'offerta, nascerebbe, nelle stime illustrative di Intesa Sanpaolo basate sui prezzi di mercato del 9 novembre 2026, il secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione, con un valore di circa 145 miliardi di euro. L'ambizione è costruire un operatore di primo piano in Italia e all'estero, capace di competere su scala europea nei principali segmenti del settore finanziario, garantendo al tempo stesso una maggiore capacità di investimento, una redditività sostenibile e una remunerazione degli azionisti superiore rispetto agli scenari stand-alone.