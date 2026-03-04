Iran, tour operator Dubai: "Aiutiamo italiani a rientrare ma stagione è persa"

Viaggi cancellati e allo stesso tempo la necessità di offrire servizi per far rientrare migliaia di turisti nei propri Paesi di appartenenza. E’ una situazione di estrema emergenza quella che sta vivendo un tour operator emiratino di Dubai. “Purtroppo stiamo ricevendo moltissime richieste di annullamenti di viaggi anche dall’Italia. Ma la situazione viene monitorata di volta in volta” afferma Kamal Esawy, titolare di ‘El Mundo Tourism’ che lavora molto con l’Italia (secondo mercato dopo Spagna e Sudamerica), raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos.

“In questo momento comunque, stiamo organizzando con la Farnesina, nonché con le autorità di altri Paesi, i trasferimenti, per raggiungere Muscat in Oman dove vengono operati voli dalla Oman Air per l’Italia. Domani ad esempio, - spiega - ve ne sono due che arriveranno a Roma. Noi ci occupiamo anche di avvisare i turisti bloccati in modo che prenotino tramite l'ambasciata il loro biglietto e poi li portiamo dagli Emirati all’Oman via terra, con pullman da 45 posti oppure con mini van”.

In pochi giorni, da quando è scoppiato il conflitto in Iran e Medio Oriente, “abbiamo già registrato una perdita di più di 350.000 euro con il mercato italiano. In pratica ci siamo giocati la stagione turistica, - afferma con rammarico - stagione che ora è nel pieno con i viaggi primaverili e di Pasqua con l'arrivo anche di molti italiani, in estate invece per noi è bassa stagione”. Negli Emirati aggiunge l’operatore turistico “c'è una comunità italiana molto importante di circa 60.000 persone e mi risulta che nessuno sia andato via mentre ci sono circa 3mila turisti italiani che stanno cercando di tornare e casa”.