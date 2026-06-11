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Irlanda all'Eurogruppo: basta fossili, puntare sulle rinnovabili

Il ministro irlandese Simon Harris all'Eurogruppo a Lussemburgo chiede all'Ue di abbandonare i combustibili fossili e di accelerare la transizione verso le energie rinnovabili per la sicurezza energetica.

Il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, a sinistra nella foto - Fotogramma/Ipa
Il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, a sinistra nella foto - Fotogramma/Ipa
11 giugno 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'Eurogruppo di oggi a Lussemburgo "avremo l'opportunità di discutere di energia. L'Europa deve affrancarsi dai combustibili fossili inquinanti". Lo sottolinea il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, a margine della riunione dei ministri dell'area euro a Lussemburgo.

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"Abbiamo già visto due crisi energetiche in cinque anni - aggiunge - entrambe con conseguenze economiche per l'Europa e per l'Irlanda, e questo è dovuto alla nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili, dalle decisioni prese da persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza".

Pertanto, conclude, "dobbiamo accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, e dobbiamo accelerare la nostra sicurezza energetica, sia in Irlanda che nell'Unione Europea". Anche la collega finlandese Rikka Purra ha detto che l'Europa deve "accelerare" la transizione energetica verso le rinnovabili.

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Eurogruppo energia combustibili fossili Simon Harris Ue Irlanda
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