circle x black
Cerca nel sito
 

Istat, paniere 2026: entrano grembiuli di scuola, kit di videosorveglianza e ambulanze private

Aggiornato il campione di beni e servizi inclusi nel paniere

Grembiuli (Fotogramma/Ipa)
Grembiuli (Fotogramma/Ipa)
04 febbraio 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cambia il paniere Istat e nel 2026 in elenco entrano uniformi scolastiche, compresi i grembiuli, che confluiscono nella classe 'indumenti'; apparecchiature di sicurezza, tra cui i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto, che confluiscono nella classe 'attrezzature e prodotti di sicurezza per la manutenzione e la riparazione dell'abitazione'; servizi di trasporto di emergenza di pazienti e soccorso di emergenza, al cui interno si rileva il trasporto con ambulanza privata, che confluisce nella omonima classe. Sono alcune delle novità annunciate dall'Istat che ha aggiornato per il 2026 il campione di beni e servizi inclusi nel paniere.

I principali elementi di novità che accrescono la copertura delle spese per consumi delle famiglie, oltre quelli citati, comprendono accessori per l’abbigliamento, al cui interno vengono rilevati i filati per maglia e uncinetto, che confluiscono nella classe 'altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento'; carbone di legna, al cui interno vengono rilevate carbonella o bricche di carbone per barbecue, che confluiscono nella classe 'combustibili solidi'; altri tessili per la casa, al cui interno vengono rilevati i tappetini per il bagno, che confluiscono nella classe 'tessili per la casa'; articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto, al cui interno vengono rilevati tende e zaini da campeggio, che confluiscono nella classe 'articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto'.

A questi - spiega l'istituto - si aggiunge il nuovo aggregato a rilevazione centralizzata: software, esclusi i giochi, al cui interno vengono rilevati software e antivirus, che confluiscono nella omonima classe.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
istat paniere istat paniere istat 2026 paniere istat come cambia paniere istat elenco paniere 2026 istat
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza