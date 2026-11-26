La trasformazione digitale, accelerata dall'intelligenza artificiale, non riguarda soltanto le imprese e i cittadini, ma coinvolge direttamente anche le istituzioni e la pubblica amministrazione, chiamate a confrontarsi con nuove opportunità e sfide. Da una parte infatti si aprono possibilità per semplificare i servizi e migliorare l'efficienza amministrativa, dall'altra crescono la complessità della gestione dei dati, l'esigenza di sviluppare competenze adeguate, di predisporre investimenti e di definire un quadro normativo che accompagni l'innovazione, garantendo trasparenza, sicurezza e tutela dei cittadini. Se ne è parlato quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', svoltasi a Palazzo dell'Informazione a Roma.