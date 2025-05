IT Forum, Colasanti (Istat): “Ottimizzare mantenendo la qualità elevata”

“La sfida di integrazione tra processi, persone e tecnologie non è nuova in Istat. Quello che evolve continuamente è il modo in cui decidiamo di affrontare questa sfida” ha dichiarato Cecilia Colasanti Cio di Istat. “Lavoriamo moltissimo con la direzione generale per migliorare le condizioni dello smartworking e del desk sharing, applicando la tecnologia a queste nuove modalità di lavoro. In Istat vogliamo mantenere standard di qualità elevati ottimizzando la relazione con i nostri rispondenti”, ha concluso la Ciao di Istat Cecilia Colasanti presente all’Information Technology Forum di Milano tenutosi nella sede di Assolombarda.