Ue-Gb, accordo su rientro Londra in programma Erasmus

Conclusi anche i colloqui esplorativi per adesione Gb a mercato elettricità Ue

Il Millennium Bridge a Londra (Afp)
Il Millennium Bridge a Londra (Afp)
17 dicembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
L'Unione Europea e il Regno Unito hanno concluso i negoziati per il rientro di quest'ultimo nel programma Erasmus+ a partire da settembre 2027. Lo si apprende da un comunicato congiunto del commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e Nick Thomas-Symonds, ministro per l'Ufficio del gabinetto del governo londinese e Paymaster General, sottolineando che l'associazione del Regno Unito al programma offrirà "opportunità significative nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù" per ambo le parti.

I termini dell'associazione, inclusi quelli finanziari, rappresentano "un equilibrio equo tra i contributi del Regno Unito e i benefici offerti dal programma", sottolinea il comunicato, che ricorda l'impegno assunto dalle due parti al summit dello scorso maggio e sottolinea il loro impegno a implementarne le conclusioni "in modo tempestivo". Nello specifico, l'obiettivo è finalizzare i negoziati sul Programma di esperienza giovanile, sulla creazione di un'Area sanitaria e fitosanitaria comune e sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio delle emissioni entro il prossimo summit.

Bruxelles e Londra hanno anche concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'elettricità dell'Ue, aggiunge il comunicato, anticipando che i dettagli verranno pubblicati nei prossimi giorni e spiegando che le parti ora si concentreranno sull'avviamento dei negoziati veri e propri e la creazione del quadro legale necessario. "Una cooperazione più stretta sull'elettricità porterebbe vantaggi reali alle imprese e ai consumatori in tutta Europa, aumenterebbe gli investimenti nei Mari del Nord e rafforzerebbe la sicurezza energetica", rileva il documento.

"Oggi compiamo ulteriori passi nella nostra rinnovata partnership strategica", scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un post sui social a corredo dell'accordo, aggiungendo che il rientro del Regno Unito nel programma Erasmus+ per i giovani "apre la porta a nuove esperienze condivise e amicizie durature".

