Ita con Atena per campagna per le donne sulla salute della pelle il 22/4

Il 22 aprile ricorre il Decennale della Giornata Nazionale della Salute della Donna, istituita nel 2015. Questa ricorrenza sarà celebrata su tutto il territorio nazionale con diverse iniziative, che permetteranno alle donne di avere accesso a informazioni e a screening gratuiti, grazie all’adesione di numerosi ospedali, strutture sanitarie e associazioni. Tra queste, anche quella che nasce dalla rinnovata collaborazione fra Atena e Ita Airways: il 22 aprile sui voli della compagnia sarà diffuso un messaggio dedicato che sottolineerà l’importanza della prevenzione. Con la campagna ‘Destination my skin’, il vettore e l’azienda “inviteranno alla prevenzione per la salute della pelle, grazie ai consigli della prof.ssa Ketty Peris, ordinario di dermatologia presso l’Università Cattolica del Sacro cuore - Policlinico A. Gemelli, consultabili sul sito atenadonna.org”, viene spiegato in un comunicato.

In particolare, sarà illustrato il metodo internazionale delle 5 lettere Abcde che consente una prima autovalutazione dei nei. “La regola dell’Abcde serve alle persone per individuare un nevo (o neo) atipico o a rischio che deve essere urgentemente esaminato da uno specialista dermatologo”, evidenzia Peris .“Un soggetto adulto deve anche rivolgersi al dermatologo ogni volta che vede una lesione insorgere ex novo e crescere rapidamente nell’arco di settimane o mesi.” Inoltre, il logo di Atena Donna affiancato dal claim ‘#laprevenzioneprendequota’ continuerà a volare sulla livrea di un aeromobile Ita Airways.