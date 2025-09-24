circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-2067

Italia Economia n° 38 del 24 settembre 2025

24 settembre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ita Airways entra in Alis: rafforzata l'alleanza per il made in Italy e la mobilità sostenibile; Università: la Bicocca di Milano celebra i sei anni di mandato della rettrice Iannantuoni; Eni e la sfida della Just Transition: innovazione, competenze e alleanze per il futuro sostenibile; Previdenza complementare: Arca Fondi e Itinerari Previdenziali lanciano proposte per il futuro; La Co-Intelligenza Urbana al centro del primo incontro della Forum Mobility & Smart City; La Puglia cresce e attrae investimenti, un focus in Fiera del Levante a Bari; Itinerari Previdenziali e Cida presentano report su mancata rivalutazione pensioni in Italia; Giovani: A Roma il premio "60 Under 30 che stanno cambiando il Paese"; Università: Codau 2025, Atenei tra cooperazione e competizione al convegno dei direttori generali; Salone Nautico, presentato il progetto Sustainable Finance Lab.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza