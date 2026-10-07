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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 40 del 7 ottobre 2026

07 ottobre 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
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A1, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria San Donato;A Milano l'evento di lancio dell'Osservatorio UniEticPMi sulle imprese nell'era Ai; L'acqua bene da proteggere e valorizzare: al Forum Euromediterraneo l'esempio di Acea; Al Teatro alla Scala di Milano la seconda edizione di 'Futura'; Pa: investimenti e competenze per il futuro del Paese; Open-es ACT 2026, nasce Fondazione Systema per supportare competitività e trasformazione imprese; Milano: A2a, 'generato 1,3 mld di valore economico per il territorio nel 2025'; Cisambiente Confindustria, dieci anni di una filiera strategica per l'economia del paese

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