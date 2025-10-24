circle x black
Italia economia n° 42 del 22 ottobre 2025

24 ottobre 2025 | 08.15
La Terza edizione del Summit internazionale di ComoLake; StatisticAll 2025: analizzate trasformazioni tecnologiche e lavorative attraverso i dati; Milano: A2a presenta bilancio sostenibilità territoriale, 1,5 mld di valore generato nel 2024; Ai: a Milano il Factorial Summit 2025, il futuro del lavoro è ora; Flussi migratori e transizione energetica: i migranti come risorsa per la crescita verde; GHI 2025: l'allarme di Cesvi, "Usata come arma da guerra"; Lavoro, il Consorzio ELIS presenta 'GenerAzione' Talento, il progetto per valorizzare risorse senior; Professioni: chiuso ad Ancona il 69° Congresso Ingegneri; Imprese: Centromarca e Ibs puntano a sostegno governo per competitività, innovazione e legalità della filiera; Formazione, a Milano l'edizione italiana di Stem Women Congress 2025. Dieta mediterranea, benessere per uomo e Pianeta Fertilizzanti, focus su sostenibilità e agricoltura

