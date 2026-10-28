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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 43 del 28 ottobre 2026

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28 ottobre 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
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Inail: al via all'Aquila la Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro; Al via la fase II della Zis, a Milano nasce 'Officina AI'; Aigrim Day 2026: la ristorazione in catena vale 9 miliardi, ma il futuro passa dai giovani; Rapporto Aiam 2025: investire nella musica per economia e coesione sociale; Inps, congedo di maternità: al via da Bologna la sperimentazione digitale; Trasporti e logistica, appello per sbloccare gli investimenti a Fiumicino; Mobilità, Convegno Nazionale Asstra: il settore chiede risorse certe; Ceo Meeting ELIS: passaggio di consegne. La ricerca Bocconi: i senior si sentono più giovani di 11 anni; 'Energia di Filiera': presentati i risultati del programma promosso da Eni; Data center e intelligenza artificiale, la sfida della sovranità digitale italiana; Università, il CoDAU a Roma: confronto su risorse, gestione e collaborazione tra atenei; Ricerca e sviluppo: 'Node' la prima sede del network internazionale Nextchem e Gruppo Maire; Hera inaugura a Modena il nuovo impianto per la rigenerazione delle plastiche rigide; A2A presenta la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria, 45 milioni di valore economico distribuito sul territorio

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