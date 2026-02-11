Italia Economia n° 6 dell'11 febbraio 2026

Inps, a Roma la Conferenza nazionale della Dirigenza, Alleanza Assicurazioni punta all'insurbanking con Banca Generali per accelerare la trasformazione industriale; YouthEmpowered 2025: protagonista l'Iti Guglielmo Marconi di Dalmine. È tra le 100 realtà coinvolte; Con la Fiamma Olimpica, Eni unisce l'Italia; Pipeline & Gas Expo 2026: novità ed eccellenze per le infrastrutture energetiche in mostra a Piacenza; Transizione ecologica e competitività, 30 proposte per la riconversione green dell'industria italiana; Arte, musica e sostenibilità, sul Ghiacciaio Presena concerti 'da brividi' in un teatro-igloo