"La sfida per gli investitori è distinguere crescita e valutazioni. La K-Beauty è diventata un modello che i grandi gruppi vogliono fare proprio"

Dai sieri diventati virali su TikTok ai nuovi Etf tematici, la bellezza made in South Korea si è trasformata in un fenomeno globale che va oltre la moda. La Corea del Sud ha superato gli Stati Uniti diventando il secondo esportatore mondiale di cosmetici, mentre le sue aziende attirano l’interesse degli investitori. Per Gabriel Debach, market analyst di eToro, non siamo davanti alla nascita di un nuovo settore, ma a una redistribuzione del potere in un’industria consolidata: "La competitività industriale ha permesso alle aziende coreane di varcare le porte dei mercati internazionali" dice all'AdnKronos. E ora la sfida è capire quanto di questo successo possa durare.

La cosmetica coreana sta vivendo un boom internazionale. È una moda destinata a durare o siamo davanti alla nascita di un nuovo grande settore dell’industria beauty?

"Mentre i grandi gruppi del lusso fanno i conti con un consumatore più selettivo, la cosmetica sembra aver trovato la formula per continuare a crescere. Negli Stati Uniti, nei primi nove mesi del 2026, le vendite di cosmetici di fascia alta sono aumentate del 5%, quelle del mercato di massa del 7%. L’Oréal cresce del 6,9%, con la dermocosmesi che viaggia all’11,6%. Il consumatore non ha necessariamente rinunciato a concedersi un lusso, ne ha ridimensionato lo scontrino. La Corea del Sud si è inserita particolarmente bene in questo contesto, riuscendo a rendere accessibili prodotti percepiti come innovativi e sofisticati. Per anni sono stati i grandi marchi occidentali a vendere ai consumatori asiatici un modello di bellezza. Oggi sono sempre più spesso i consumatori occidentali a guardare all’Asia per capire quali prodotti acquistare. Non credo quindi che la K-Beauty rappresenti la nascita di un nuovo settore, quanto piuttosto una redistribuzione del potere all’interno di un’industria già consolidata. E se la popolarità di un ingrediente o di un marchio può esaurirsi nel giro di pochi mesi, molto più difficile sarà per i grandi gruppi occidentali ignorare un concorrente che ha dimostrato di saper innovare, crescere e conquistare consumatori anche nei loro mercati domestici".

La Corea del Sud ha superato gli Stati Uniti diventando il secondo esportatore mondiale di cosmetici. Come si spiega questo successo? E quali sono i punti di forza delle aziende coreane rispetto ai grandi marchi occidentali?

"Per comprendere le ragioni di questo successo guarderei forse meno ai marchi che troviamo sugli scaffali delle profumerie e più alle aziende che stanno dietro quei prodotti. I grandi gruppi occidentali conservano vantaggi importanti in termini di notorietà, capacità finanziaria e reti distributive. I coreani hanno dalla loro parte la velocità con cui riescono a trasformare una nuova tendenza di consumo in un prodotto commercializzabile, spesso a prezzi più accessibili. Il K-pop e le serie televisive coreane hanno certamente contribuito ad aprire le porte dei mercati internazionali, ma è la competitività industriale ad aver permesso alle aziende di varcarle".

È appena arrivato un Etf dedicato alla K-Beauty. Che cosa significa concretamente per un risparmiatore? In che modo si investe in un settore come questo attraverso un fondo?

"Quanti consumatori conoscono Laneige o Medicube e quanti investitori saprebbero associarli rispettivamente ad Amorepacific e Apr? Una delle difficoltà nell'investire in un fenomeno di consumo come la K-Beauty è proprio quella di individuare le aziende quotate che ne beneficiano. Il nuovo Etf di Guinness Atkinson, quotato a Wall Street, permette attraverso un unico investimento di esporsi a un paniere di 25 società che operano lungo la filiera della cosmetica coreana. Non soltanto i proprietari dei marchi, come Amorepacific, ma anche chi sviluppa e produce cosmetici per conto terzi, come Cosmax e Kolmar Korea, chi li distribuisce e chi opera nel settore della medicina estetica. Il fondo replica un indice, con un costo annuo dello 0,55%, e il valore delle sue quote riflette l'andamento del portafoglio sottostante, al netto dei costi. Il vantaggio per il risparmiatore è quello di non dover necessariamente individuare quale sarà il prossimo marchio di successo per partecipare alla crescita dell'industria. Si diversifica il rischio legato alla singola azienda, non quello legato al settore. E, naturalmente, acquistare un Etf sulla cosmetica coreana significa investire nelle prospettive finanziarie di queste società, non semplicemente nella crescente popolarità dei loro prodotti".

Fino a oggi, quando si pensava alla Borsa coreana, venivano subito in mente Samsung e i grandi gruppi tecnologici. Perché adesso gli investitori guardano anche alle aziende della cosmetica?

"La rappresentazione finanziaria della Corea del Sud è ancora fortemente legata alla tecnologia. Basta osservare la composizione dell’iShares Msci South Korea Etf. Samsung Electronics e SK Hynix rappresentano da sole oltre il 43% del portafoglio, mentre delle 25 società presenti nel nuovo Etf dedicato alla K-Beauty soltanto due trovano spazio nel fondo tradizionale, con un peso complessivo di poco superiore all’1%. Eppure, osservando i bilanci, emergono ritmi di crescita che siamo generalmente abituati ad associare alle società tecnologiche. Nel terzo trimestre del 2026 Cosmax (in rialzo di oltre il 100% da inizio anno) ha aumentato i ricavi di quasi il 50%, raddoppiando pressoché l’utile operativo. Apr, proprietaria del marchio Medicube, ha raddoppiato il fatturato, realizzando il 94% dei ricavi al di fuori della Corea del Sud (rispetto all'80% di un anno prima). Il solo mercato europeo è passato dal rappresentare il 5% delle sue vendite al 23% nel giro di un anno. Per gli investitori si apre quindi la possibilità di partecipare alla crescita delle esportazioni coreane senza dover necessariamente scommettere sul prossimo ciclo dei semiconduttori. Non è detto che la cosmetica diventi per la Borsa di Seul ciò che oggi rappresenta la tecnologia, ma certamente ci sono buone ragioni per iniziare a guardare alla Corea del Sud anche al di fuori dei suoi grandi conglomerati industriali".

Molti marchi coreani sono diventati famosi grazie a TikTok e agli influencer. Ma un prodotto che spopola sui social può davvero trasformarsi in un buon investimento in Borsa?

"TikTok ha cambiato l'economia del marketing, non le regole della finanza. Fino a qualche anno fa, per costruire un marchio globale di cosmetica erano necessari anni di investimenti pubblicitari e una rete distributiva capillare. Oggi un piccolo marchio coreano può raggiungere milioni di consumatori americani nel giro di poche settimane. Una barriera all'ingresso che si è notevolmente ridotta, ma che si è ridotta anche per tutti i suoi potenziali concorrenti. Per un investitore, la domanda è quanto di questa popolarità si traduca effettivamente in utili e, soprattutto, quanto possa durare. Il fenomeno dei Labubu ha mostrato con quale rapidità possano cambiare i gusti dei consumatori. Il rischio è che l'investitore finisca per comportarsi esattamente come il consumatore, acquistando ciò di cui tutti parlano in quel momento. Con una differenza, in Borsa il prezzo da pagare per aver seguito una moda può essere decisamente più elevato".

C’è una differenza importante rispetto ad altri fenomeni virali, come Labubu: una crema o un siero possono essere acquistati e riacquistati nel tempo. Questo rende le aziende beauty più solide e interessanti per gli investitori?

"I numeri di Pop Mart sono piuttosto eloquenti. Nel terzo trimestre del 2025, sull’onda del successo dei Labubu, i ricavi del gruppo crescevano del 245-250% su base annua. Esattamente un anno dopo sono diminuiti del 45-50%. La cosmetica beneficia certamente di una dinamica di consumo differente. Detto in maniera più semplice, una volta acquistato un Labubu, il consumatore deve trovare una ragione per comprarne un altro; una crema, invece, prima o poi finisce. Per le aziende beauty questo significa poter distribuire il costo sostenuto per acquisire un cliente su una pluralità di acquisti futuri, migliorando potenzialmente la redditività e la prevedibilità dei ricavi. Un vantaggio non trascurabile in un settore nel quale conquistare l'attenzione dei consumatori può essere particolarmente costoso. Ma attenzione a non confondere la fedeltà a una routine di bellezza con la fedeltà a un marchio".

Il rischio è che oggi tutti vogliano provare un prodotto coreano e domani passino a un’altra tendenza. Come si fa a capire se il successo di un marchio è destinato a durare oppure se siamo davanti a una moda passeggera?

"Rispondere a questa domanda è diventato probabilmente più difficile rispetto al passato. Le nuove generazioni sono esposte a un flusso continuo di stimoli e gli algoritmi dei social media hanno assunto un peso crescente nell'orientarne le scelte di consumo. La stessa velocità con cui oggi si può costruire la notorietà di un marchio può essere quella con cui domani la si perde. Da investitore, diffiderei soprattutto di quei ritmi di crescita straordinariamente superiori a quelli del settore di appartenenza, quando sono alimentati prevalentemente dalla popolarità di un prodotto. Più a lungo si protraggono, più il mercato tende a considerarli la normalità, incorporandoli nelle valutazioni azionarie. È quanto abbiamo osservato con Pop Mart e il fenomeno Labubu. Cercherei quindi di capire quanto del vantaggio competitivo dell'azienda sia riconducibile alla popolarità del momento e quanto, invece, alla sua capacità di innovare, conquistare quote di mercato e difendere i propri margini. Un marchio può certamente sopravvivere alla moda che lo ha reso famoso. Non è detto che le sue valutazioni di Borsa facciano altrettanto".

Anche i grandi gruppi occidentali si stanno muovendo: L’Oréal, per esempio, ha avviato una collaborazione con Cosmax. Potremmo assistere a una stagione di acquisizioni e alleanze tra aziende occidentali e coreane?

"In realtà, questa stagione è già iniziata. Nel 2017 Unilever ha investito quasi 2,3 miliardi di euro per acquisire Carver Korea, proprietaria del marchio Ahc. Nel 2019 Estée Lauder ha completato l'acquisizione della società proprietaria di Dr.Jart+, mentre L’Oréal ha già portato nel proprio portafoglio due marchi coreani, 3CE e Dr.G. Con Cosmax, L’Oréal cerca invece di accedere alle competenze industriali che hanno contribuito al successo della cosmetica coreana. L'interesse per la Corea del Sud non è però soltanto tecnologico e industriale. Il Paese ha acquisito una straordinaria capacità di influenzare i gusti e le abitudini di consumo delle nuove generazioni occidentali, dalla musica alle serie televisive, dalla moda alla cosmetica. Per certi versi, ricorda ciò che il Giappone ha rappresentato negli anni Novanta per la mia generazione, cresciuta tra manga, cartoni animati e videogiochi giapponesi. Non mi sorprenderebbe quindi assistere a un'intensificazione delle acquisizioni e delle alleanze industriali. I grandi gruppi occidentali dispongono dei capitali e delle reti distributive globali, mentre le aziende coreane hanno dimostrato di saper intercettare e, sempre più spesso, anticipare le preferenze dei consumatori più giovani. Per una multinazionale della cosmetica, acquisire un marchio coreano può significare anche acquisire un accesso privilegiato a una nuova generazione di consumatori".

Se un piccolo risparmiatore volesse investire nella K-Beauty, quali aspetti dovrebbe guardare prima di comprare quote di un Etf? E quali sono i rischi principali da non sottovalutare?

"Prima ancora di guardare alle prospettive di crescita della cosmetica coreana, mi chiederei quanto di questa crescita sia già incorporato nelle valutazioni delle aziende. Gli Etf tematici tendono infatti ad arrivare sul mercato quando un fenomeno ha già raggiunto una certa popolarità, non necessariamente quando le valutazioni sono più convenienti. Guarderei poi alla composizione del fondo. Acquistare 25 società esposte allo stesso Paese, alla stessa valuta e a dinamiche di consumo simili non equivale ad avere un portafoglio ampiamente diversificato. A questo si aggiungono il rischio valutario del won coreano, quello geopolitico e la sensibilità di un'economia fortemente orientata alle esportazioni alle politiche commerciali internazionali. Non trascurerei infine le dimensioni del fondo, la liquidità delle quote e i costi complessivi dell'investimento. Per un Etf appena lanciato è importante capire anche se riuscirà ad attrarre capitali sufficienti a garantirne la sostenibilità commerciale nel tempo. Il successo globale di un fenomeno di consumo non garantisce necessariamente il successo commerciale di un Etf. Un precedente interessante è quello dell'Etf americano dedicato al K-pop, lanciato nel 2022 e liquidato nell'aprile del 2025, nonostante la popolarità internazionale della musica coreana. Evidentemente, i milioni di persone che ascoltano musica coreana non si sono necessariamente trasformati in altrettanti potenziali investitori. Considererei quindi un investimento di questo tipo come una componente satellite di un portafoglio già diversificato, non come il suo pilastro. Si può essere convinti delle prospettive di crescita della cosmetica coreana senza necessariamente voler affidare a queste una parte significativa dei propri risparmi".

Questo Etf per ora non è disponibile per gli investitori retail italiani. Secondo lei vedremo presto prodotti simili anche in Europa? E perché un gestore dovrebbe decidere di lanciare un fondo dedicato proprio alla cosmetica coreana?

"Non mi sorprenderei di vedere il lancio di prodotti analoghi anche in Europa. In un contesto di crescente concorrenza sulle commissioni dei fondi indicizzati tradizionali, gli emittenti di Etf hanno un incentivo commerciale a intercettare nuove tendenze e a lanciare prodotti specializzati, sui quali possono generalmente applicare commissioni più elevate. La cosmetica coreana presenta caratteristiche particolarmente interessanti da questo punto di vista: un fenomeno di consumo riconoscibile a livello internazionale, tassi di crescita elevati e società ancora poco rappresentate nei principali indici azionari. Esiste dunque uno spazio nell'offerta finanziaria, ma resta da capire quanto sia ampia la domanda".

Se dovesse scommettere sul futuro della K-Beauty, punterebbe più su una crema coreana diventata virale su TikTok o sulle azioni delle aziende che la producono? Insomma, conviene di più investire nella skincare o in Borsa?

"Piuttosto che cercare di indovinare quale sarà la prossima crema a diventare virale su TikTok, troverei più interessante osservare le aziende che potrebbero beneficiare del successo di quella crema indipendentemente dal marchio che la commercializza. È un po' la logica di chi, durante la corsa all'oro, preferiva vendere picconi anziché cercare il metallo prezioso. Nella cosmetica coreana esistono aziende che sviluppano e producono per numerosi marchi, anche occidentali, e che possono quindi beneficiare della crescita dell'intera industria senza dover necessariamente indovinare la prossima moda. Naturalmente, anche in questo caso tutto dipende dal prezzo che siamo disposti a pagare in Borsa. Un'ottima azienda non è necessariamente un ottimo investimento. Quanto alla scelta tra skincare e Borsa, direi che per acquistare una buona crema possiamo anche lasciarci incuriosire da TikTok. Per acquistare un'azione, continuerei a preferire la lettura di un bilancio, almeno per un investimento di lungo periodo".