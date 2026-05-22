Landolfo (Università di Napoli Federico II), "la seconda generazione degli Eurocodici è un'opportunità"

"La seconda generazione degli Eurocodici rappresenta per il contesto italiano un'importante opportunità, perché consentirà di coniugare gli elevati livelli di sicurezza richiesti dal nostro territorio – esposto a molteplici rischi naturali e antropici – con un approccio progettuale più moderno, coerente e prestazionale", ha dichiarato Raffaele Landolfo, docente dell'Università Federico II di Napoli, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti e svoltasi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.