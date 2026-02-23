Laudisi (Le Scuole della Felicità): "Lavorare su soft skill e life skill è condizione dell'apprendimento"

"Le scuole della felicità sono un modello didattico che si basano su un approccio emotivo, motivazionale e relazionale. Ho iniziato questo progetto nel 2018 con 20 alunni, oggi siamo giunti a oltre 80 scuole in tutta Italia che hanno aderito a questa sperimentazione. Il 12 febbraio l'abbiamo presentata per la seconda volta in Senato alla presenza del Ministro Valditara e abbiamo dimostrato come non solo sia un modello che impatta positivamente con le fragilità, ma soprattutto è un modello che rispecchia e aderisce profondamente a quanto chiesto dalla legge 22 del 2025 circa l'inserimento nella didattica italiana delle soft skills e delle life skills." Così Mariano Laudisi, Ideatore del progetto; docente e formatore Le Scuole della Felicità, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.