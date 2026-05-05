Lavoro, avvocato Bottini: "Somministrazione gode di ottima salute"

"Oggi può essere anche occasione per fare il punto sullo stato di salute della somministrazione, che nonostante il riemergere periodico di qualche manifestazione di diffidenza, comunque gode di ottima salute e ha dato molta buona prova di sé in questi anni, creando occupazione di qualità e alternative ad altre forme di lavoro precarie, che invece, purtroppo, continuano ad affliggere il nostro mercato del lavoro". Così Aldo Bottini, Avvocato Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, intervenendo oggi alla sede di Assolombarda alla tappa milanese del Roadshow di Assolavoro dedicato all'approfondimento del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio.